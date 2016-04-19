Дания хочет сотрудничать с Украиной в сфере энергетики и сельского хозяйства

Дания заинтересована в реализации совместных с Украиной проектов в сфере энергетики и сельского хозяйства, сказал премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен в ходе переговоров с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Мы заинтересованы в проектах по энергоэффективности и в проектах в сельском хозяйстве, в особенности в продовольственном сегменте", - сказал Расмуссен, добавив, что он привез в Киев значительную делегацию датских бизнесменов, которым есть что предложить украинским коллегам.

При этом глава правительства Дании отметил, что крайне важным для Украины было бы дальнейшее проведение реформ, которое позволило бы не только усилить деловую активность, но также противостоять давлению России на украинскую экономику.

Присутствовавший на встрече министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой также подчеркнул, что заинтересованность в аграрной сфере является взаимной.

"У нас только в аграрной сфере экспорт в Данию составляет порядка 40 миллионов долларов. Импорт - 35 миллионов долларов. При этом мы не просто импортируем продукты питания, мы импортируем животную генетику, которая является лучшей в мире, - сказал министр - Более того, у нас уже есть успешный опыт работы датских инвесторов в Украине. Этот опыт нужно продолжать и развивать. Эта встреча (двух глав правительств - УНИАН) - это очень правильный шаг".

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Встреча глав правительства прошла в рамках официального визита Ларса Лёкке Расмуссена в Украину. Это первый визит главы датского правительства в истории дипломатических отношений между Украиной и Данией. Премьер Лёкке Расмуссен проведет встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Кроме того, главы правительства Украины и Дании откроют деловой украинско-датский форум.