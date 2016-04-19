Инициатором провала переговоров в Дохе была Саудовская Аравия - FT

Заместитель наследного принца и любимый сын короля Салмана Мохаммед бин Салман, курирующий саудовскую экономику, в три часа утра в воскресенье, 17 апреля, позвонил делегации королевства на переговорах в Дохе и потребовал от нее вернуться на родину, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

"Делегаты других стран еще утром в воскресенье были уверены, что министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими верифицирует согласие ведущего мирового экспортера нефти на заморозку ее добычи. Но в понедельник министр нефти Венесуэлы Еулохио дель Пино, бывший инициатором идеи о заморозке, заявил, что у него создалось впечатление, что у саудовской делегации "вообще не было никаких полномочий", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что саудовцы участвовали в составлении первоначального проекта соглашения, который был вручен участникам встречи. Высокопоставленные представители ОПЕК заявили журналистам, что участие Саудовской Аравии в переговорах не зависит от позиции Ирана, который отказался присоединиться к инициативе по ограничению предложения нефти.

"Почти у всех было ощущение, что сделка будет заключена в течение часа", - рассказал изданию один из участников. Отмечается, что даже саудовский союзник Кувейт заявил утром в воскресенье, что "с оптимизмом" смотрит на заключение сделки. Однако саудовская делегация стала настаивать, что согласна на заморозку лишь при участии Ирана, и к восьми часам вечера переговоры были прекращены без достижения какого-либо результата.

30-летний Мохаммед бин Салман занял пост заместителя наследного принца - третий по значимости в королевстве - в апреле прошлого года, когда его отец стал королем. Он является вторым вице-премьером, министром обороны и главой королевского суда, а также возглавляет совет по экономическим вопросам. Занимая эти должности, он командует боевыми действиями саудовской армии против повстанцев в соседнем Йемене и занимается планированием перехода Саудовской Аравии к постнефтяной экономике.

Издание подчеркивает, что после прихода к власти принца Мохаммеда политика королевства в сфере энергетики стала в меньшей степени зависеть от цен на сырье, чем от геополитики, в особенности регионального соперничества с Ираном. Издание со ссылкой на нефтяных аналитиков утверждает, что нефть стала для Саудовской Аравии оружием в соперничестве с Ираном, который хочет восстановить свою добычу до досанкционного уровня и вернуть утерянные рынки сбыта.

Американское деловое издание The Wall Street Journal подчеркивает, что Саудовская Аравия не предложила объяснений внезапного ужесточения своей позиции в ходе переговоров. Издание отмечает, что встреча в Дохе произошла за несколько дней до визита в королевство президента США Барака Обамы, который в среду должен встретиться с королем Салманом.

WSJ напоминает, что Саудовская Аравия пытается получить от США новые гарантии, что они не откажутся от своих арабских союзников в пользу Ирана, а Обама со своей стороны хочет, чтобы Эр-Рияд и Тегеран снизили градус противостояния, чтобы снизить напряженность н Ближнем Востоке.

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Пресс-секретарь американского президента Джош Эрнест в понедельник отказался комментировать позицию Саудовской Аравии на переговорах в Дохе, охарактеризовав их как усилия производителей нефти по координации своей деятельности с целью упрочения их экономического положения.