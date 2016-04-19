Министр Омелян не исключает отставки: "Должность мне не дорога, так как я тут не зарабатываю"

Новоназначенный министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что может подать в отставку уже через месяц работы в случае блокировки начатых реформ в транспортной отрасли.

"Для меня ключевым является первый месяц. Если придут порядочные люди, если будет четкий индикатор, что мы движемся вперед, - то есть смысл дальше бороться. Если в течение этого месяца начнется масса проблем, то смысла больше нет", - сказал Омелян журналистам.

Он также подчеркнул, что одним из важных условий продолжения его работы на посту министра инфраструктуры является утверждение правительством кандидатов на посты руководителей стратегических госпредприятий "Укрпочты" и "Укрзализныци", отобранных комитетом при Минэкономразвития в ходе проведения конкурса.

"Должность мне не дорога, так как я тут не зарабатываю, поэтому так, как я спокойно согласился на этот пост, так и уйду. Завтра, я надеюсь, эти назначения (руководителей "Укрпочты" и "Укрзализныци" - УНИАН) состоятся, и я смогу сказать, что страна сделала качественный шаг вперед, это единственные две топ-компании Украины, руководство которых было назначено в результате честного конкурса", - заявил Омелян.

Экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский в свою очередь рассказал журналистам, что его главным упущением во время пребывания в должности министра было промедление со сменой руководства подотчетных транспортному ведомству госпредприятий.

"Мне нужно было быстрее менять людей по отрасли, резче и быстрее", - сказал Пивоварский.

Он также добавил, что на посту министра инфраструктуры не ожидал, что столкнется с большим количеством проблем в процессе законодательной работы с парламентом.

"На тот момент, когда я шел на должность министра, я не мог даже представить, что может быть проблема в работе с Верховной Радой…Я не ставил условием принятие 100% законов, но я не осознавал, что это может быть проблемой", - сказал он.

В свою очередь Омелян заявил, что намерен сконцентрироваться на тесном сотрудничестве с народными депутатами.

"Я надеюсь, что в течение следующей недели я завершу формирование команды и у меня появится заместитель, на которого можно будет положиться. А я просто разобью палатку под парламентом или в парламенте, и буду там жить и просить проголосовать за законы, это действует", - отметил Омелян.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля Верховная Рада Украины обновила состав Кабинета министров. В частности, министром инфраструктуры Украины стал Владимир Омелян, который с декабря 2014 года занимал должность заместителя главы Мининфраструктуры - руководителя аппарата, а до этого был руководителем Службы министра Кабинета министров Украины.

Омелян сменил на данном посту Андрея Пивоварского, возглавлявшего до назначения на пост главы Мининфраструктуры крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум".

Пивоварский подал заявление об отставке с поста министра инфраструктуры еще 16 декабря 2015 года, мотивируя свое решение невозможностью выполнять свои функции, в том числе из-за низких зарплат.

Однако в ходе внеочередного заседания правительства 4 февраля, которое было созвано в связи со сложившейся ситуацией вокруг работы правительства, осложненной политическим давлением и отставкой сразу нескольких министров, Пивоварский заявил о возможности отозвать свое заявление об отставке при условии выполнения ряда требований.

В числе условий, которые называл министр, - установление адекватного уровня зарплат чиновников высшего ранга, а также возможность реализации начатых реформ, в том числе в сфере госзакупок на «Укрзализныце».

В середине марта источник УНИАН в Министерстве инфраструктуры сообщил, что Пивоварский не намерен продолжать работу в правительстве. Тогда же он ушел в отпуск на месяц, по возвращению из которого был освобожден с поста министра инфраструктуры в связи с назначением Радой нового состава правительства.