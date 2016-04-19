В "Газпроме" заявляют, что договорились с частными турецкими компаниями

"Газпром" достиг всех договоренностей с частными газовыми турецкими компаниями, они отозвали иски, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора "Газпром экспорта" Елену Бурмистрову.

"Договоренности достигнуты. Детали относятся к коммерческой составляющей, но мы достигли всех договоренностей, компании отозвали свои иски, не будет никаких судебных разбирательств. Я надеюсь, что в нынешних непростых обстоятельствах мы смогли достигнуть всех коммерческих правильных решений вместе с нашими турецкими партнерами", - сказала она.

Отмечается, что в Турции, помимо государственной Botas, "Газпром" сотрудничает с такими частными газовыми копаниями, как Enerco Enerji, Avrasya gaz и Akfel gas (все три входят в Akfel Holding), Bosphorus gas, Shell Turkey, Bati Hatti и Kibar Enerji. В конце апреля 2015 года "Газпром" договорился с этими компаниями о предоставлении им скидки на газ ретроактивно (с 1 января 2015 года), сообщалось, что она составила 10,25%.

Однако в начале марта 2016 года Enerco enerji заявила о том, что "Газпром экспорт" потребовал от частных турецких импортеров повысить цену, по которым они закупают у него газ. Сообщалось также и об этом свидетельствовали данные газотранспортного оператора, что "Газпром экспорт" с конца февраля начал ограничивать поставки газа в адрес частных турецких компаний. Газета Hurriyet со ссылкой на источники в газовых компаниях сообщала, что турецкие импортеры не исключают подачи иска против "Газпрома" в международный арбитраж в связи с отменой скидки.

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"Газпром экспорт" 13 апреля объявил об урегулировании спора по ценообразованию с частными турецкими компаниями, однако никаких подробностей не озвучил. В релизе лишь указывалось, что достигнута договоренность по цене на газ на текущий год и все заявки выполняются в полном объеме.

Турецкие газовые компании получают российский газ по Трансбалканскому газопроводу, а государственная Botas по газопроводу по дну Черного моря "Голубой поток".