Brent торгуется выше $44 за баррель

На торгах в Лондоне цена барреля нефти Brent превысила отметку $44 за баррель, сообщает РБК со ссылкой на данные биржи.

"По состоянию на 17:16 июньские фьючерсы на этот сорт нефти торговались на уровне 44,20 доллара за баррель. На максимуме за баррель Brent на Лондонской бирже давали 44,37 доллара", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что после безрезультатного завершения переговоров о заморозке уровня добычи нефти, которые прошли в Дохе в воскресенье, 17 апреля, нефть значительно подешевела.

В понедельник с началом торгов в Лондоне цена на баррель Brent опустилась ниже 41 доллара, хотя до начала встречи в Дохе он стоил более 43 долларов. Однако в течение того же дня падение было отыграно и торговая сессия закончилась у отметки 43,15 доллара за баррель.