Кувейтские нефтяники завершили поднимавшую цены на нефть забастовку

"Мы решили прекратить всеобщую забастовку и вернуть рабочих нефтяного сектора на их рабочие места начиная с семи утра среды, 20 апреля", - цитирует Reuters письмо профсоюза нефтяной отрасли, опубликованное Al Jarida. В организации также пообещали "приложить все усилия, чтобы немедленно вернуть производство на прежний уровень".

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Как сообщает РБК, данные о прекращении забастовки появились спустя несколько часов после того, как министр нефти страны исключил возможность переговоров с рабочими до тех пор, пока они не прекратят протесты. Один из профсоюзных лидеров, однако, потребовал от протестующих продолжать свою акцию до тех пор, пока не будут удовлетворены их требования.

Недовольство рабочих Кувейта связано с планами властей урезать зарплаты и льготы. В результате протеста предприятия были вынуждены ввести в действие чрезвычайный план работы и сократить добычу.

Забастовка была одним из факторов, которые повлияли на то, что нефтяные котировки отыграли падение после безуспешных переговоров в Дохе по заморозке добычи.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Дохе проходила встреча нефтедобывающий стран. Переговоры длились шесть часов и завершилась безрезультатно.