Цены на "черное золото" вернулись к падению после окончания забастовки нефтяников в Кувейте

Фьючерсы на нефть снизились в среду после окончания трёхдневной забастовки рабочих отрасли в Кувейте, которая привела к сокращению добычи в стране почти наполовину.

На передний план вновь вышли беспокойства относительно переизбытка предложения на рынке, укрепившиеся в связи с выходом данных о росте запасов в США на прошлой неделе, пишет Рейтер.

Сегодня утром фьючерсы на нефть Brent снизились на 2,05 процента до $42,89, фьючерсы на нефть WTI - на 2,07 процента до $39,94.

В сообщении торгового профсоюза Кувейта, опубликованном в твиттере, говорится, что рабочие нефтегазовой отрасли закончили забастовку, в результате которой добыча нефти в стране временно снизилась до 1,1 миллиона баррелей в сутки примерно с 3 миллионов баррелей в сутки.

Между тем уже ко вторнику уровни добычи восстановились примерно до 1,5 миллиона баррелей в сутки.

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По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 3,1 миллиона баррелей до 539,5 миллиона за неделю, завершившуюся 15 апреля, тогда как аналитики предполагали, что рост составит 2,4 миллиона баррелей.