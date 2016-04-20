Кабмин повторно направил в Раду законопроект о рынке электроэнергии

Кабинет министров Украины повторно направил в Верховную Раду законопроект о рынке электроэнергии, отозванный в связи со сменой правительства.

Соответствующее решение было принято на первом заседании нового состава Кабмина в среду.

"Направить в Верховную Раду… закон о рынке электроэнергии Украины, который рассмотрен Минэнергоугля вместе с заинтересованными министерствами и ведомствами. Кроме того, этот законопроект уже рассматривался на комитете и получил положительный вывод", - сказал глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

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Как сообщал УНИАН, Насалик 15 апреля предложил отозвать обсуждаемый в парламенте проект закона о рынке электроэнергии, поскольку этот документ готовил предыдущий состав Кабинета министров, а с 14 апреля в Украине работает новое правительство.

В конце февраля Кабмин Арсения Яценюка в рамках реформы энергетического сектора Украины начал разработку новой модели функционирования рынка электроэнергии, основными принципами которого должна была стать высокая конкуренция и легкость доступа к электросетям. В конце марта Кабмин представил проект закона об упрощении доступа к электросетям на обсуждение в комитеты Верховной Рады.