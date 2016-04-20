Новый министр энергетики не планирует переговоров с РФ по газу до решения Стокгольмского арбитража

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не планирует проводить каких-либо переговоров с российской стороной по газовым вопросам до решения Стокгольмского арбитража, сказал журналистам министр Игорь Насалик.

«Пока не завершится Стокгольмский суд, никаких переговоров не будет», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Украина с начала 2016 года не вела закупки российского газа, однако власти страны не раз заявляли о том, что такие закупки могут быть возобновлены в случае необходимости для прохождения следующего отопительного сезона - 2016-2017 годов.

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К трехсторонним переговорам по газовым вопросам призывал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Он подчеркивал, что эти переговоры должны пройти независимо от того, когда и чем завершится суд в Арбитражной палате Стокгольма. Как ожидается рассмотрение иска украинского госхолдинга «Нафтогаз Украины» к российскому монополисту «Газпрому» должно начаться в 2016 году.