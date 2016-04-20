Гройсман о тарифах на газ: все будет открыто и понятно

Кабинет министров Украины намерен разрешить вопрос тарифообразования на газ максимально прозрачно, сказал в ходе брифинга в правительстве премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Есть много разных непопулярных решений, в том числе относительно установления экономически обоснованной цены на газ. Я понимаю, что это нужно решать, мы работаем над этим вопросом, но делаем это так, чтобы все было публично, открыто и понятно", - сказал он.

В то же время Гройсман подчеркнул, что не потерпит злоупотреблений в ценообразовании.

"Это миллиардные обороты, которые не служат украинскому обществу. Там, где недооценен тариф на газ, - будьте уверены, что всю маржу и разницу забирают по карманам те, кто крутится вокруг, - сказал премьер. - Мы же будем действовать максимально профессионально и с учетом национальных интересов".

Ранее глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отмечал, что его ведомство намерено совместно с Нацкомиссией по регулированию сферы коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также представителями Международного валютного фонда и общественных организаций провести анализ прозрачности формирования тарифов в Украине.

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Вопрос формирования тарифов является одним из наиболее дискуссионных. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине до рыночного уровня является одним из пунктов программы реформ, утвержденной ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом. Повышение проходит поэтапно с одновременной реализацией программы предоставления субсидий для наиболее уязвимых в финансовом отношении слоев населения.