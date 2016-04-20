В России хотят нарастить добычу нефти

Добыча нефти в России в текущем году вырастет до 540-544 миллионов тонн, сообщает Прайм со ссылкой на главу Минэнерго РФ Александра Новака.

"В этом году, мы оцениваем, у нас будет от 540 до 544 ", - сказал он.

"Если будут цены более высокие и инвестиции продолжатся, и у нас продолжатся разработка и бурение на шельфе, у нас могут быть и более высокие показатели. Некоторые говорят, что мы можем и 600, и 650 миллионов тонн добывать", - отметил российский министр.

"Думаю, что те показатели, которых мы сейчас достигли - в 520-540 миллионов тонн нефти в год - это некие показатели, которые могут браться за основу для планирования на ближайшую перспективу. Говорить о максимальных я бы не стал, я говорил бы о тех оптимальных, которые мы планируем - это около 540 миллионов тонн", - сказал он.

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Издание отмечает, что добыча нефти в РФ в 2015 году составила 534 миллиона тонн.