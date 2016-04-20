Цена Brent впервые с декабря поднялась выше $45

Нефть североморской марки Brent впервые с декабря прошлого года поднялась выше отметки в 45 долларов, сообщает РБК.

"Стоимость июньских фьючерсов на нефть североморской марки Brent преодолела отметку в 45 долларов. В последний раз дороже нефть стоила в начале декабря прошло года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 19:46 баррель Brent торговался на отметке 45,52 доллара, что на 3,38% (1,49 доллара) превышает уровень предыдущего закрытия торгов. Это является максимальным значением сегодняшнего дня. Минимальным значением среды стала отметке 42,82 доллара за баррель.

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Как сообщает издание, рост цен на нефть наблюдается на фоне публикации статистики о запасах в США, которые оказались меньше, чем ожидались.