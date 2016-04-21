Гройсман не видит альтернативы повышению цен на газ

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире «24 канала» вечером в среду, 20 апреля, передает Правительственный портал.

"Есть обязательства, которые подписаны украинской стороной о том, что тарифы на газ будут 100% соответствовать стоимости. Другого пути просто нет", – сказал глава правительства.

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"Низкие или экономически не обоснованные тарифы – это поле для жесткой коррупции. Это десятки-сотни миллиардов, которые заработали разные люди на этих делах. Когда газ для одной категории стоит 3 тысячи, а для другой – 7, то я вас хочу заверить, что списывают по 3 тысячи для населения, а продают нелегально по 7. Зарабатывают колоссальные миллиарды", – добавил премьер.

Правительство, в частности Министр социальной политики Украины Андрей Рева, работают над поиском решения, которое позволит минимизировать негативные влияния принятия такого решения для граждан, отметил Премьер-министр.

"Другое дело, как правильно построить условия социальной справедливости, чтобы для тех, кто имеет небольшой заработок, даже повышение цены к экономической обоснованной, не имело тяжелых последствий. Вот это сегодня очень важно", – отметил Премьер-министр.

Он заверил, что Кабинет Министров найдет "компенсаторные вещи", которые могли бы урегулировать этот вопрос.

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Вместе с тем глава Правительства подчеркнул, что план взаимодействия с Международным валютным фондом – это план реформ, которые позволят изменить систему в стране, обеспечить экономический рост, который будет конвертировано в реальные стандарты жизни украинцев.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам Гройсмана, Кабинет министров Украины намерен решить вопрос тарифообразования на газ максимально прозрачно. Вместе с тем Гройсман подчеркнул, что не потерпит злоупотреблений в ценообразовании.