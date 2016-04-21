Украина не закупает у России ни газа, ни угля - Гройсман

Украина не ведет каких-либо переговоров и не закупает у России энергоносители, а именно - газ и уголь, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "24".

"Мы не закупаем ни газ, ни уголь у России", - сказал Гройсман.

При этом он подчеркнул, что на данный момент выстраивать какие-либо отношения с Россией крайне сложно.

"С любым соседом можно строить отношения, если только он не агрессор и не убийца. Если он агрессор и убийца, то о чем можно говорить? Россия должна сама определить, как она хочет, чтобы украинцы строили с ней отношения. Принципиально то, что мы доказали: мы гордая нация, мы не отдадим своей земли. А для них было стратегической и геополитической ошибкой вести такую политику с Украиной", - подчеркнул Гройсман.

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Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик также заявил, что Украина не будет вести каких-либо переговоров по газовым вопросам с Россией до тех пор, пока не будет решен инициированный два года назад спор "Нафтогаза" с российским "Газпромом" в Арбитражной палате Стокгольма по цене и условиям поставки российского топлива в Украину. Объем взаимных исковых требований составляет десятки миллиардов долларов.