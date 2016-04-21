Brent впервые за 5 месяцев торгуется выше $46 за баррель

Нефть марки Brent впервые с конца ноября поднялась выше отметки в $46 за баррель, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

"По состоянию на 9:12 баррель Brent стоил 46,13 доллара, что является самой высокой отметкой с 26 ноября прошлого года. Тогда по ходу торговой сессии в Лондоне баррель Brent достигал 46,32 доллара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что росту цен способствовала американская статистика. Запасы сырой нефти в США оказались ниже прогнозов экспертов.

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Помимо этого на настроения брокеров повлияли слухи о том, что крупнейшие производители нефти могут вновь провести встречу для обсуждения замораживания уровня добычи, сообщил агентству аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава.