Украина приостановила импорт газа из Венгрии

Украина 19 апреля приостановила импорт природного газа из Венгрии, поставки топлива из Словакии и Польши продолжаются, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины, госкомпании "Укртрансгаз".

По данным компании, еще 18 апреля самый большой суточный объем импорта газа был из Венгрии - 4,13 миллиона кубометров, тогда как из Словакии - 3,84 миллиона кубометров, из Польши – 3,874 миллиона кубометров.

По состоянию на 19 апреля, как отметили в "Укртрансгазе", суточные поставки из Словакии составляли 3,83 миллиона кубометров, из Польши – 3,66 миллиона кубометров.

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Как сообщал УНИАН, Украина, импортирующая около 90% газа из Словакии, в начале апреля сократила в пять раз закупку углеводородов по данному маршруту по сравнению с показателями суточных поставок в конце марта, - до 2,7 миллиона кубометров с 13,4 миллиона кубометров.