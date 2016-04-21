Сформирован Наблюдательный совет "Нафтогаза": 10-11 мая - первое заседание

Номинационный комитет сформировал наблюдательный совет крупнейшего государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины", состоящий из пяти членов.

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив на своей странице в Twitter.

"Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" сформирован! Вчера (20 апреля - УНИАН) номинационный комитет согласовал кандидатуру пятого члена совета. 10-11 мая - первая встреча", - написала она.

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Как сообщал УНИАН, 19 января 2016 года Министерство экономического развития и торговли объявило о начале поиска кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета энергохолдинга.

25 марта 2016 года номинационный комитет при Министерстве экономического развития и торговли Украины отобрал троих иностранцев в состав наблюдательного совета крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины". Кроме того, Кабмин делегировал замминистра экономразвития Юлию Ковалив в набсовет НАК. Пятый член набсовета должен быть делегирован президентом Украины.