Сформирован Наблюдательный совет "Нафтогаза": 10-11 мая - первое заседание
Первая встреча нового наблюдательного совета "Нафтогаза" назначена на 10-11 мая.
Номинационный комитет сформировал наблюдательный совет крупнейшего государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины", состоящий из пяти членов.
Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив на своей странице в Twitter.
"Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" сформирован! Вчера (20 апреля - УНИАН) номинационный комитет согласовал кандидатуру пятого члена совета. 10-11 мая - первая встреча", - написала она.
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Как сообщал УНИАН, 19 января 2016 года Министерство экономического развития и торговли объявило о начале поиска кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета энергохолдинга.
25 марта 2016 года номинационный комитет при Министерстве экономического развития и торговли Украины отобрал троих иностранцев в состав наблюдательного совета крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины". Кроме того, Кабмин делегировал замминистра экономразвития Юлию Ковалив в набсовет НАК. Пятый член набсовета должен быть делегирован президентом Украины.
Наглядова рада @NaftogazUkraine сформована! Учора номінаційний комітет погодив кандидатуру п'ятого члена ради. 10-11 травня - перша зустріч— Yuliya Kovaliv (@KovaluvY) April 21, 2016