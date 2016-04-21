Румыния станет очередным государством, откуда Украина сможет импортировать газ – Порошенко

Украина предложила Румынии ускорить заключение соглашения о строительстве интерконнекторов между газотранспортными системами (ГТС) обеих стран для дальнейшего импорта газа, благодаря чему Румыния станет очередным государством, откуда Украина сможет импортировать газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом сегодня в Бухаресте.

"Я также предложил, чтобы мы ускорили работу над заключением соглашений о интерконнекторах между газотранспортными системами наших стран, благодаря которым Румыния станет очередным государством, откуда Украина сможет импортировать газ, и я очень благодарен господину президенту (Румынии) за любезную поддержку этой инициативы", - заявил Порошенко.

"Я также предложил румынской стороне использовать потенциал украинских газохранилищ для хранения газа, и совместными усилиями мы повысим энергетическую безопасность не только Украины, Румынии, но и всего региона", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, правительство Украины намерено к 1 октября 2016 года объединить отечественную газотранспортную систему с европейской, что позволит увеличить техническую возможность реверсных поставок газа из Европы.

Согласно Программе действий правительства на 2016 год, до октября должны быть подписаны договоры об интерконнекторах между операторами ГТС стран - членов Европейского Союза и госкомпанией "Укртрансгаз".

В 2016 году Украина импортирует газ с территории Польши, Словакии и Венгрии.