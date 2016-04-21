ОПЕК прогнозирует, что рынок нефти сбалансируется к началу 2017 года

Генсек ОПЕК Абдулла эль-Бадри ожидает балансировки мирового рынка нефти к концу текущего - началу 2017 года, сообщает Прайм.

Падение цен на углеводороды в последние годы большинство экспертов связывает с резким ростом добычи нефти при медленном увеличении спроса.

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"Я надеюсь, что рынок сам изменится к концу текущего - началу 2017 года... Единственная проблема, которая у нас сейчас есть - это перепроизводство. Если мы решим эту проблему, рынок сбалансируется", - сказал он журналистам в кулуарах Международного нефтяного саммита.

Нефтедобывающие страны по итогам встречи в Дохе в воскресенье не смогли прийти к соглашению относительно заморозки уровня добычи нефти. В следующий раз возможную заморозку добычи обсудят на встрече стран ОПЕК в июне в Вене.