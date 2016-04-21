Депутаты намерены снизить страховой запас газа для компаний-поставщиков в десять раз

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон «О рынке природного газа», позволяющий сократить обязательный страховой объем топлива для компаний-поставщиков до 10% с нынешних 100%.

За соответствующее решение проголосовали 227 народных депутатов при необходимых 226.

Обсуждение законопроекта проходило по сокращенной процедуре.

Представляя законопроект, народный депутат Украины Алена Бабак отмечала, что норма о формировании 100% страхового запаса является для многих компаний дискриминационной, невыполнимой и увеличивающей конечную стоимость топлива для потребителей. По словам Бабак, необходимость закупки "страхового" топлива вынуждает поставщиков брать кредиты, стоимость которых затем перекладывается на потребителей. "Это увеличивает стоимость газа до 20-30 долл. за каждую тысячу кубометров", - сказала Бабак.

Вместе с тем, снижение объема страхового запаса позволит не только снизить финансовое давление на поставщиков и потребителей, но также усилить конкуренцию на газовом рынке, подчеркнула Бабак.

После обсуждения и голосования «за основу» парламентарии предложили проголосовать законопроект «в целом». Однако это предложение не набрало необходимого количества голосов. В результате документ был отправлен на второе чтение по сокращенной процедуре.

В целом закон о рынке природного газа в Украине был принят в октябре 2015 года.