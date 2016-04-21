Экс-министр энергетики Демчишин может возглавить набсовет "Нафтогаза" - источник

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин может возглавить наблюдательный совет крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга "Нафтогаз", сообщил УНИАН источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, операционного контроля над компанией глава набсовета не имеет, а для принятия решения ему необходимы голоса еще двух членов, один из которых должен быть из числа трех независимых.

Ранее пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что Демчишин стал пятым членом наблюдательного совета "Нафтогаза", поданным от Администрации президента.

Таким образом, в состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" вошли три независимых члена - Маркус Ричардс, Пол Уорвик и Чарльз Проктор, а также два представителя государства - Юлия Ковалив и Владимир Демчишин.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 7 декабря 2015 года в рамках проведения реформы управления Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" принял новый устав компании и передал 100% акций холдинга, которые принадлежат государству, в управление Министерства экономического развития и торговли Украины.

Новый устав Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" является основой реформы госхолдинга, согласованной с одним из ключевых кредиторов страны – Европейским банком реконструкции и развития. Реализация этой реформы дала возможность получить 300 миллионов долларов кредита от ЕБРР, которые были потрачены на закупку 1,7 миллиарда кубометров газа в Европейском Союзе. Кредит является револьверным – с возможностью возобновления.

19 января 2016 года Министерство экономического развития и торговли объявило о начале поиска кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета энергохолдинга.

25 марта 2016 года номинационный комитет при Министерстве экономического развития и торговли Украины отобрал троих иностранцев в состав наблюдательного совета крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины".