Киев и Бухарест договорились ускорить работу над документами по импорту газа из Румынии

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Румынии Дачиан Чолош договорились ускорить работу над документами по импорту природного газа из Румынии в Украину.

Об этом шла речь во время их переговоров, состоявшихся сегодня в Бухаресте во время официального визита президента Украины в Румынию, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«По результатам встречи стороны договорились ускорить работу над подписанием документов, необходимых для налаживания импорта природного газа из Румынии в Украину», - говорится в сообщении.

Собеседники также договорились развивать возможности, связанные с функционированием зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

«Украина и Румыния имеют большой потенциал для развития экономического сотрудничества», - заявил Порошенко.

Он отметил важность для Украины опыта румынских компаний в выходе на рынок стран Евросоюза и привлечении иностранных инвестиций в национальную экономику. Собеседники обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в частности в области сельского хозяйства, машиностроения и транспорта.

«Мы наблюдаем, как Украина становится ближе к Евросоюзу благодаря своим реформам», - заявил в свою очередь премьер-министр Румынии.

Стороны отметили существенный прогресс в расширении транспортного сообщения между Украиной и Румынией, в частности в возобновлении прямого поезда Киев – Бухарест и налаживании автобусного маршрута между двумя странами. Собеседники призвали авиакомпании наладить прямые регулярные авиарейсы между столицами двух государств.

Среди прочего были обсуждены важность развития транспортного сообщения между Украиной и Румынией в дельте Дуная, в частности строительства новых мостов.

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Глава украинского государства выразил благодарность румынскому правительству за принятое решение о предоставлении Украине военно-технической помощи в объеме 250 тыс. евро и за предоставленный Румынией взнос в 500 тыс. евро в работу Трастового фонда Украина – НАТО по вопросам кибербезопасности. Президент подчеркнул, что эти решения демонстрируют принципиальную позицию Румынии по поддержке Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Кроме того, согласно сообщению, в рамках переговоров было подписано Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о совместном патрулировании украинско-румынской государственной границы, что позволит ускорить и упростить процедуру пересечения границы и будет способствовать борьбе с контрабандой.

Порошенко и Чолош договорились активизировать сотрудничество для развития обучения на украинском языке в Румынии, а также развития туризма в обеих странах.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 апреля, Порошенко заявил, что Румыния станет очередным государством, откуда Украина сможет импортировать газ.