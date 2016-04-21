"Центрэнерго" в феврале завезло из России партию африканского угля – СМИ

В конце февраля государственная компания «Центрэнерго» приобрела для Змиевской ТЭС партию антрацита, якобы южно-африканского происхождения, у компании РЖД Логистика, дочерней структуры Российских железных дорог.

Об этом свидетельствует таможенные данные, которые есть в распоряжении ЛІГА.net.

Партия угля была растаможена 26 февраля этого года. В декларации российской таможни указано, что уголь был добыт в ЮАР.

Формально продавцом угля выступила АО РЖД Логистика, реальным продавцом (производителем) указана гонконгская компания Cortex Sales Limited. Точные объемы поставленного угля узнать не удалось.

Компания Cortex Sales Limited фигурировала в расследовании "Украинской правды" как один из поставщиков для «Центрэнерго» угля из ДНР/ЛНР под видом африканского. Второй поставщик - Arida Global (Гонконг), которую по данным издания, контролирует пророссийский политик Виктор Медведчук.

Согласно расследованию ЛІГА.net, юридический адрес Cortex Sales полностью совпадает с адресом еще одной гонконгской Braunton Limited - участницы серых схем поставок топлива через порты с помощью компаний ООО Келмер и ООО Пеко трейд.

По данным Минэнерго, в 2015 году из неподконтрольных территорий Донбасса в Украину было поставлено около 8,5 млн тонн угля.

Приватизация «Центрэнерго», запланированная изначально на осень 2014 года, откладывается второй год подряд.