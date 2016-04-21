Россия готовится к нефти по $40 в течение четырех лет, рисковый сценарий - $25

Базовый прогноз, утвержденный сегодня, исходит из средней цены нефти Urals в $40 за баррель не только на текущий, но и на 2017–2019 годы, передает РБК.

«Мы исходили из консервативных представлений о том, что цена нефти марки Urals составит $40 за баррель в этом году и в последующую трехлетку», — сказал министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, добавив, что сейчас цена российской нефти составляет $42.

Для сравнения, октябрьский прогноз социально-экономического развития на 2016–2018 годы исходил из стоимости нефти в 2016 году $50 за баррель и $52–55 в последующие два года.

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По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, есть и другой план, «на случай куда более пессимистичного развития событий». Он рассчитан исходя из $25 за баррель среднегодовой цены Urals. Это «консервативный» вариант в триаде прогнозов «консервативный — базовый — целевой».

Как уточнил Улюкаев, $25 — «это самое низкое значение (нефтяных котировок), которое было достигнуто рынком на стадии второго нефтяного шока», то есть в начале этого года. По его словам, этот вариант прогноза предполагает, что экономика России перейдет к росту на год позже «по всем параметрам» по сравнению с базовым вариантом.