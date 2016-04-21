США и страны Персидского залива будут адаптироваться к низким ценам на нефть

Соединенные Штаты и страны Персидского залива будут совместно работать над адаптацией к низким ценам на нефть, заявил в четверг президент США Барак Обама на закрытии саммита "США — Персидский залив" в Эр-Рияде, передает РИА Новости.

"США и страны Персидского залива начнут новый экономический диалог на высоком уровне, в центре которого будет стоять адаптация к низким ценам на нефть, расширение наших экономических связей и поддержка реформ в странах Персидского залива, так как они направлены на создание рабочих мест и возможностей для молодежи и всех их жителей", — сказал Обама.

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Обама прибыл в Эр-Рияд в минувшую среду, где в тот день провел двухчасовые переговоры с саудовским монархом Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, во время которых выразил понимание обеспокоенности стран Персидского залива политикой Ирана в регионе.