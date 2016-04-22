Первый танкер с СПГ отправился из США в Европу

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Судно под названием Creole Spirit должно прибыть к берегам Португалии в конце апреля.

Как отмечает WSJ, поставки природного газа из США могут «всколыхнуть европейский рынок, на котором давно доминирует Россия».

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Аналитики прогнозируют, что приход американского топлива может спровоцировать ценовую войну, что приведет к снижению цен для потребителей, пишет издание. «Это начало ценовой войны между американским СПГ и трубопроводным газом» — утверждает аналитик Société Générale Тьерри Бро.

США начали экспортировать газ из северного побережья Мексиканского залива в феврале этого года. Тогда хьюстонская энергетическая компания Cheniere Energy отправила первую партию газа в Бразилию.

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Теперь португальская компания Galp Energia заключила с Cheniere договор на первую европейскую поставку, сообщает WSJ со ссылкой на близкий к сделке источник.

Ожидается, что танкер прибудет в португальский порт Синиш 26 апреля.