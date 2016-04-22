Украина за три месяца сократила добычу нефти на 12%

Добыча нефти в Украине в январе-марте 2016 года сократилась по сравнению с январем-мартом 2015 года на 12,3% – до 412 тыс. тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Добыча нефти в марте по сравнению с февралем 2016 года увеличилась на 4,6% - до 140 тыс. тонн. По сравнению с мартом 2015 года добыча нефти сократилась на 13,9%.

Как сообщал УНИАН, добыча нефти в Украине в 2015 году сократилась по сравнению с 2014 годом на 11,8% – до 1,801 млн тонн.

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Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» - «Укргазвыдобування» и «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.