Цена на нефть Brent держится выше $45 за баррель

Цены на нефть повысились в ходе азиатской сессии в пятницу, подготовив почву для солидного недельного роста фьючерсов, на фоне улучшения настроений участников рынка, несмотря на сохраняющийся переизбыток предложения.

Сегодня утром фьючерсы на нефть Brent торгуются вблизи отметки $45,18 за баррель, на 1,46 процент выше уровня предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 1,62 процента до $43,88 за баррель.

Стоимость барреля Brent выросла за эту неделю примерно на 4,5 процента, а WTI – на 8 процентов. Таким образом, нефтяные фьючерсы могут продемонстрировать крупнейшее ралли по итогам недели.

Цены обоих эталонных сортов выросли более, чем на две трети, по сравнению с минимумами 2016 года, зафиксированными в период с января по февраль.

По словам трейдеров, настроения на сырьевом рынке характеризуются большей уверенностью – инвесторы вкладывают деньги в этот сектор, что поднимает цены.

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Сокращение добычи, особенно в США, где многие производители приостанавливают работу из-за падения нефтяных котировок примерно на 70 процентов с середины 2014 года, также способствует подъему рынка.

Тем не менее, вопреки наблюдающемуся подорожанию, мир по-прежнему страдает от переизбытка нефти, поставляемой на рынок объемом от 1 миллиона до 2 миллионов баррелей в сутки.