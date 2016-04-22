Скандальный Пасишник уволен с должности главы набсовета "Укргазвыдобування"

Собрание акционеров крупнейшей в Украине газодобывающей компании «Укргазвыдобування» своим решением от 21 апреля досрочно прекратило полномочия главы наблюдательного совета Андрея Пасишника, против которого Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в рамках расследования, инициированного по заявлению экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Акционеры назначили новым главой набсовета газодобывающей компании Юрия Витренко, который работал директором по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года «Нафтогаз Украины» временно отстранил от выполнения обязанностей исполнительного директора Андрея Пасишника в связи с начатым в Национальном антикоррупционном бюро Украины уголовным производством.

Районный суд Киева в марте запретил Пасишнику до 12 мая 2016 года покидать пределы Киевской области без разрешения детектива Национального антикоррупционного бюро, а также изъял его загранпаспорт.

В конце марта в НАБУ сообщили о завершении досудебного расследования по делу Пасишника. Обвинительный акт будет направлен в суд после ознакомления адвокатов подозреваемого с материалами дела.

Ранее Абромавичус заявил о попытке Администрации президента навязать ему директора НАК «Нафтогаз» Украины Андрея Пасишника для того, чтобы курировать нефтегазовую отрасль страны.

При этом сам Пасишник сообщил, что претендовал на должность заместителя министра экономики, но решил отозвать свою кандидатуру.

Вместе с тем, 8 февраля народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко опубликовал скриншоты переписки Абромавичуса и Пасишника. Из обнародованной информации стало известно, что Пасишника на должность в Минэкономразвития продвигал Игорь Кононенко.

По заявлению Абромавичуса Антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное производство.