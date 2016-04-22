Гройсман попросил СБУ проверить причастность советника главы Минэнерго к "ЛНР/ДНР"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман исключает назначение действующего советника министра энергетики Юрия Зюкова на должность заместителя главы Минэнерго, если подтвердится информация о его сотрудничестве с боевиками на Донбассе.

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Об этом Гройсман сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Если то, что было сказано, подтвердится, этот человек (Зюков - УНИАН) не будет работать в правительстве. Я обращаюсь в Службу безопасности для проверки предоставленной информации. В случае ее подтверждения, прошу принять все меры", - сказал Гройсман.

Присутствовавший в Верховной Раде министр энергетики Игорь Насалик также отметил, что если информация о причастности Зюкова к деятельности террористических организаций "ЛНР/ДНР" подтвердится, то "он должен сидеть в тюрьме".

"Это работа Службы безопасности Украины", - сказал Насалик.

Вместе с тем Насалик обратил внимание, что в министерстве есть общественный совет, который состоит из более чем 70 человек изо всех отраслей: угольной промышленности, газовой, энергетической. "Если этот совет подал предложение насчет этого человека на должность советника, я не могу к нему прислушиваться", - сказал Насалик.

Как сообщал УНИАН, Юрий Зюков был назначен первым заместителем министра энергетики и угольной промышленности в апреле 2014 года. В 2008-2010 годах он был генеральным директором крупнейшего угледобывающего предприятия "Ровенькиантрацит".

Кабинет министров 11 марта 2015 года уволил Юрия Зюкова с поста первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности, назначив на его место Игоря Мартыненкова, который до этого был первым заместителем председателя Луганской областной государственной администрации.