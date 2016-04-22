Крупнейшие компании России погружаются в кризис: "Роснефть" сократит 20% персонала

"Роснефть" планирует сократить центральный аппарат на 20% от уровня 1 января 2016 года, сообщает Прайм со ссылкой на заявление компании.

Как отметил глава Роснефти Игорь Сечин, компания в условиях неустойчивой рыночной конъюнктуры продолжает поиск новых источников роста капитализации компании, повышает экономическую эффективность и качество инвестиционной программы.

Читайте также"Газпром" потерял статус самой дорогой компании России

"Такая работа неизбежно коснется и деятельности центрального аппарата – здесь мы поставили себе цель – обеспечить сокращение численности на 20% от уровня 1 января 2016 года", - приводит пресс-служба компании слова Сечина.