Крупнейшие компании России погружаются в кризис: "Роснефть" сократит 20% персонала
16:23, 22 апреля 2016Энергетика
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Причиной сокращений в компании назвали "неустойчивую рыночную конъюнктуру".
REUTERS
"Роснефть" планирует сократить центральный аппарат на 20% от уровня 1 января 2016 года, сообщает Прайм со ссылкой на заявление компании.
Как отметил глава Роснефти Игорь Сечин, компания в условиях неустойчивой рыночной конъюнктуры продолжает поиск новых источников роста капитализации компании, повышает экономическую эффективность и качество инвестиционной программы.
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"Такая работа неизбежно коснется и деятельности центрального аппарата – здесь мы поставили себе цель – обеспечить сокращение численности на 20% от уровня 1 января 2016 года", - приводит пресс-служба компании слова Сечина.
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