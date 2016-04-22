На Чернобыльской АЭС закончили выгрузку топлива со 2-го энергоблока

Работники Чернобыльской атомной электростанции 21 апреля закончили выгрузку топлива со 2-го энергоблока, сообщил журналистам главный инженер ЧАЭС Андрей Билык.

"Вчера состоялся такой знаковый момент - второй энергоблок был освобожден от топлива полностью", - сказал Билык.

По его словам, в энергоблоке находилось несколько поврежденных топливных элементов, которые также были выгружены и отправлены на хранение.

Билык отметил, что на сегодняшний день топливо остается лишь в 1-м энергоблоке станции.

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Как сообщал УНИАН, согласно государственной программе, выведение из эксплуатации всех энергоблоков ЧАЭС должно завершиться к 2064 году.

Ранее глава ЧАЭС Игорь Грамоткин сообщал, что работы по сооружению над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС нового укрытия и сухого хранилища для отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ-2) будут завершены до конца года. Контракт на сооружение нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом "Укрытие" Чернобыльской АЭС был подписан в 2007 году.