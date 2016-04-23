Гройсман поручил срочно возобновить подачу горячей воды по всей Украине

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" срочно обеспечить энергетическими ресурсами подачу горячей воды во всех населенных пунктах Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, Гройсман поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, а также областным государственным администрациям обеспечить контроль восстановления тепловодоснабжения на местах.

Читайте такжеВо Львове из-за аварии без горячей воды остались жители Сиховского района

Как сообщал УНИАН, 1 апреля "Нафтогаз Украины" приостановил поставки газа на государственное коммунальное предприятие "Луцктепло". Указанные действия обусловили резкую остановку данного предприятия и как следствие - прекращения горячего водоснабжения в городе Луцке. Без горячей воды остались учреждения здравоохранения, образования и весь жилищный фонд города Луцка.