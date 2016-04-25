Цены на нефть начали неделю с обвала

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник в пределах 1-1,5% после значительного роста на прошлой неделе, поскольку инвесторы решили зафиксировать прибыль, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:40 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,13% - до 44,56 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,44%, до 43,10 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе росту цен способствовали статистические данные, свидетельствующие о небольшом росте запасов сырья в США и сокращении числа буровых установок, а также ослабление американской валюты. Так, согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 апреля, выросли на 2,1 миллиона баррелей, до 538,6 миллиона баррелей, при прогнозах роста на 2,4 миллиона баррелей.

Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила, что по итогам завершившейся 22 апреля рабочей недели число буровых установок в США сократилось на 9 единиц, или на 2,05%, и составило 431 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 501 единицу, или на 53,7%.

Ослабевшая американская валюта также способствовала положительной динамике на нефтяном рынке, поскольку цены на нефть привязаны к доллару, и более слабый доллар делает нефтепродукты дешевле для держателей иностранных валют.

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Благодаря этим факторам цены на нефть на прошлой неделе поднялись до максимальных значений 2016 года. "Я думаю, была некоторая фиксация прибыли после сильного ралли в конце прошлой недели", - приводит агентство Reuters слова аналитика Energy Aspects Вирендры Чаухан (Virendra Chauhan).