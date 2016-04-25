Объявленный в розыск сын Януковича продает "Донбассэнерго" - СМИ

Объявленный в розыск сын экс-президента Александр Янукович и донецкий предприниматель Игорь Гуменюк решили продать "Донбассэнерго", единственную частную генерирующую компанию, которая не контролируется Ринатом Ахметовым, сообщает ЛІГА.net.

"На сегодня в состав "Донбассэнерго" входят две тепловые электростанции (ТЭС). Проблемы есть у обеих. Старобешевская ТЭС работает на неподконтрольной территории Донецкой области и с начала 2015 года не получает деньги из Украины за отпущенную электроэнергию. Славянская ТЭС на протяжении 2014-2015 годов периодически останавливалась из-за отсутствия топлива на складах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Донбассэнерго" полностью зависит от поставок угля из зоны АТО или из России. Обе ТЭС работают на антрацитовых марках угля, которые добываются только на неподконтрольной территории.

Как сообщает издание, "Донбассэнерго" - последняя энергогенерирующая компания, которая была приватизирована при президентстве Виктора Януковича. В середине 2013 года Фонд государственного имущества продал 60,8% акций Донбассэнерго компании Энергоинвест Холдинг за 718,92 миллиона гривень.

Эта компания была учреждена бывшим депутатом Верховной Рады от Партии регионов, предпринимателем Игорем Гуменюком.

Правда, это только один из двух главных собственников Донбассэнерго.

По словам главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, 34%-й долей в компании владеет старший сын бывшего президента Александр Янукович.

Присутствие семьи бывшего президента в капитале "Донбассэнерго" косвенно подтверждается рядом других фактов. К примеру, в середине прошлого года, поставки оборудования для "Донбассэнерго" из России финансировала донецкая "Мако Инвест", которая официально контролируется Александром Януковичем. В самой "Мако" свою причастность к "Донбассэнерго" опровергали.

Кроме того, в первой половине 2015 года одним из основных поставщиков угля для Славянской ТЭС "Донбассэнерго" была Групповая обогатительная фабрика "Червона Зірка". Основные владельцы фабрики - структуры старшего сына экс-президента.

Нынешние владельцы уже несколько месяцев ищут покупателя, рассказал высокопоставленный чиновник в бывшем составе правительства.

Информацию о планирующейся продаже "Донбассэнерго" подтвердил топ-менеджер крупной украинской энергокомпании.

"Насколько мне известно, покупатель еще не найден", - отметил он.

Игорь Гуменюк не стал комментировать эту информацию. "Все, что касается Донбассэнерго, - конфиденциально", - сказал Гуменюк.

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Еще два года назад Донбассэнерго была дорогой компанией. В 2013 году она произвела более 10 миллиардов кВт-час электроэнергии: 5,2% в общем объеме всей украинской генерации. Ее годовая выручка превысила 700 миллионов долларов. С началом военных действий на востоке Украины показатели Донбассэнерго резко поползли вниз.

Ожидать, что новым владельцем "Донбассэнерго" станет реальный инвестор, не приходится. На сегодня компания полностью зависит от поставок антрацита из зоны АТО или его импорта из России.