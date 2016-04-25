Друзья Путина наращивают капитал: однокурсник президента РФ стал владельцем 20% крупнейшего НПЗ

Однокурсник президента России Николай Егоров оказался владельцем 20% Антипинского НПЗ, еще 25% предприятия в этом году может получить знакомый Сергея Собянина Владимир Калашников, сообщает РБК.

"О том, что однокурсник президента Владимира Путина и известный адвокат Николай Егоров получил 20% в АО "Антипинский НПЗ", рассказал основной владелец предприятия Дмитрий Мазуров. Егоров стал совладельцем НПЗ в 2015 году, реализовав опцион", - говорится в сообщении.

"Еще один опцион на 25% - у члена правления Союза биатлонистов России Владимира Калашникова", - говорит Мазуров.

Они с Егоровым выдали займы при создании НПЗ, которые и были конвертированы в опционы, пояснил предприниматель. Свой опцион на 25% Антипинского НПЗ Калашников может реализовать "в мае - июне".

Егоров и Калашников, которых Мазуров называет своими давними партнерами, входят в совет директоров Антипинского НПЗ с 2008 года. Николай Егоров известен как однокурсник Владимира Путина и влиятельный юрист. Он - совладелец одного из крупнейших российских адвокатских бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".

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Антипинский НПЗ - основной актив неформальной группы New Stream, в которую также входят одноименный швейцарский трейдер и Марийский НПЗ. Антипинский НПЗ занимает 14-е место в рейтинге самых быстрорастущих компаний России по версии издания.