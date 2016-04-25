Fitch назвал цену импортного газа для "Нафтогаза" в текущем году

Средняя цена на импортный газ для крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины" в текущем году не превысит 200 долларов за тысячу кубометров, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

"Падение цен на природный газ в Европе и диверсификация поставок привели к снижению цен на импорт для "Нафтогаза", что помогло сократить текущий дефицит. В 4 квартале 2015 средняя цена импортного газа для "Нафтогаза" упала до 228 долларов за тысячу кубометров по сравнению с 360 долларов за тысячу кубометров в 4 квартале 2014 года (-37% в годовом выражении). Мы ожидаем, что для "Нафтогаза" средняя цена импорта не превысит 200 долларов за тысячу кубометров в 2016 году", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минэкономразвития, цена импортного газа для Украины в текущем году составит порядка 202 доллара за тысячу кубометров.

При этом средняя цена на газ в 2017 и 2018 году может вырасти до 210-220 долларов за тысячу кубометров.

В своих прогнозах эксперты министерства исходили из того, что цена нефти (марки Brent), являющейся одной из составляющих формулы цены газа, в 2016 году составит 40 долл. за баррель, но в дальнейшем поднимется до 44,5-48,5 доллара за баррель.