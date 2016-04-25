Fitch подтвердил рейтинг "Нафтогаза" на уровне "ССС"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг крупнейшего в Украине государственного холдинга "Нафтогаз Украины" на уровне "ССС", подтвердив значительную зависимость компании от государства, а также от политических, экономических и правовых рисков, характерных для Украины в целом.

Об этом говорится в сообщении Fitch.

"Государство продолжало оказывать поддержку "Нафтогазу" в 2015 году в связи с необходимостью выравнивания стоимости газа и цены топлива для домохозяйств. Вместе с тем, негативный операционный дефицит компании в 2015 году был значительно сокращен, и будет сокращаться далее по мере приведения цен к рыночному уровню, - говорится в сообщении. - Мы полагаем, что государство будет и далее поддерживать компанию, в том числе путем рефинансирования ее долгового портфеля, обеспеченного госгарантиями и размещенного в украинских банках".

В Fitch напомнили, что "Нафтогаз" в 2015 году в целом произвел порядка 16 млрд кубометров собственного газа и импортировал 15,4 миллиарда кубометров из ЕС и России.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте (рейтинг дефолта эмитента) до "CCC" с "RD" (ограниченный дефолт) на фоне завершения операции по реструктуризации части госдолга страны. Позднее агентство подтвердило рейтинг Киева, столицы Украины, на общегосударственном уровне "ССС".