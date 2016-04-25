"Нафтогазу" в 2016 году не потребуется финансирование из госбюджета – Fitch

Крупнейшему государственному энергетическому холдингу Украины "Нафтогаз Украины" в 2016 году, вероятно, уже не потребуются бюджетные вливания, как было в предыдущие годы, а в 2017 году компания выйдет на полную безубыточность.

Об этом сказано в сообщении Международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"В 2015 году "Нафтогаз" получал бюджетные ассигнования, которые, видимо, уже не понадобятся в 2016 году, поскольку тарифы на топливо будут приведены к рыночному уровню. Государство, вероятно, выступит гарантом по ряду кредитов "Нафтогаза", что станет иной формой поддержки компании, - говорится в сообщении. - Вместе с тем, работу "Нафтогаза" очень тщательно проверяет ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд, который настаивает на адекватном финансировании деятельности компании. Выход "Нафтогаза" на безубыточную деятельность является частью программы с МВФ", - отмечают в Fitch.

В агентстве также обратили внимание на то, что значительное повышение тарифов в Украине состоялось в апреле 2015 года. Еще одно повышение было запланировано на апрель 2016 года, однако было отложено по политическим мотивам.

"Мы полагаем, что отсрочка индексации тарифов, если она продолжится, наряду с другими факторами, например, ростом цен на импортный газ или девальвацией гривни, окажут существенное влияние на компанию", - отметили в агентстве.

Ранее Fitch подтвердил кредитный рейтинг "Нафтогаза" на общегосударственном уровне "ССС".

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Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В декабре 2015 года Кабинет министров Украины в рамках проведения реформы управления НАК "Нафтогаз Украины" принял новый устав компании и передал 100% акций холдинга, которые принадлежат государству, в управление Министерства экономического развития и торговли Украины.

Новый устав "Нафтогаза" является основой реформы госхолдинга, согласованной с одним из ключевых кредиторов страны – Европейским банком реконструкции и развития. Реализация этой реформы уже дала возможность получить 300 миллионов долларов кредита от ЕБРР, которые были потрачены на закупку 1,7 миллиарда кубометров газа в Европейском Союзе в 2015 году. Кредит является револьверным – с возможностью возобновления.

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19 января 2016 года Министерство экономического развития и торговли объявило о начале поиска кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета энергохолдинга. 25 марта номинационный комитет при Минэкономразвития отобрал троих иностранцев в состав наблюдательного совета "Нафтогаза". Кроме того, в начале апреля в набсовет госхолдинга своих представителей делегировали Кабмин и Администрация президента. В частности, от правительства в набсовет вошла заместитель министра экономразвития Юлия Ковалив, от Администрации президента – экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. По мнению ряда источников в правительстве, Демчишин возглавит набсовет. Его первое заседание состоится 10-11 мая.