Украина возобновила импорт газа из Венгрии

Украина 21 апреля, спустя двое суток, возобновила импорт природного газа из Венгрии.

Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС Украины, госкомпании "Укртрансгаз".

По данным компании, 21 апреля суточный объем импорта газа из Венгрии составил 2,207 миллиона кубометров, что почти в два раза меньше поставок до прекращения импорта.

Как отметили в "Укртрансгазе", по состоянию на 23 апреля суточные поставки из Венгрии составили 2,184 миллиона кубометров, из Словакии – 3,63 миллиона кубометров, из Польши – 3,451 миллиона кубометров.

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Как сообщал УНИАН, Украина, импортирующая около 90% газа из Словакии, в начале апреля сократила в пять раз закупку углеводородов по данному маршруту по сравнению с показателями суточных поставок в конце марта - до 2,7 миллиона кубометров с 13,4 миллиона кубометров.