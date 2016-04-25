Ближний Восток потеряет еще $150 миллиардов из-за дешевой нефти - WSJ

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), страны ближневосточного региона в 2016 году потеряют еще 150 миллиардов долларов из-за низких цен на нефть, сообщает Газета.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Из-за дешевой нефти недополученная выручка экспортеров с Ближнего Востока составила 390 миллиардов долларов в 2015 году, что оказало сильное давление на экономику таких стран, как Саудовская Аравия и Кувейт. В этом году показатель может достигнуть 150 миллиардов долларов, отмечается в прогнозе МВФ", - говорится в сообщении.

МВФ полагает, что экономическая активность нефтяных стран будет продолжать замедляться, поскольку правительства сокращают расходы для предотвращения увеличения дефицита бюджета. По оценкам экспертов, странам потребуется от четырех до пяти лет, чтобы стабилизировать финансовую обстановку.

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Ранее МВФ ухудшил прогноз по нефти в 2016–2017 годах.