Со сталкерами в Чернобыль

Отправляясь в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, ожидаешь увидеть пораженную катастрофой и оставленную человеком пустынную местность. Но на самом деле попадаешь на крупнейшую стройку со времен Евро-2012 с элементами ностальгического прощания с СССР.

За последние с момента разрушения 26 апреля 1986 года четвертого реактора Чернобыльской АЭС три десятка лет пресса и телевиденье так и не сделали зону отчуждения понятнее для украинцев. Люди до сих пор с удовольствием верят многочисленным пугающим художественным произведениям и слухам, которых накопилось превеликое множество. Поэтому, проехав первый контрольно-пропускной пункт, ожидаешь, что повышенный уровень радиации будет ощущаться просто физически, а окружающую обстановку представляешь в виде выжженной территории с зараженной флорой и фауной. И очень удивляешься, когда взгляд не находит ничего подобного.

Да, уровень радиации здесь действительно выше, чем в среднем по Украине. Однако вне 10-километрового периметра вокруг Чернобыльской станции он не так уж велик. Три десятилетия и проведенные очистные мероприятия сделали свое дело. Это сразу мне подтвердил один из участников международной журналистской группы из еще одной пострадавшей от «мирного атома» страны – Японии. Его редакционным заданием было показать японским зрителям страшные последствия Чернобыльской аварии, однако по факту высокого уровня загрязнения пытливый японец не обнаружил.

«Когда случилась авария на Фукусиме, я прибыл туда через несколько дней. Уровень радиации просто зашкаливал. Я думал, примерно то же я увижу здесь, ведь я знаю, что после аварии, в 80-е, у вас не проводили активную дезактивацию», - сказал он.

Впрочем, обнаружить сверхвысокие показатели радиационного фона на территории вблизи ЧАЭС вполне реально, поэтому вне проторенных маршрутов лучше не перемещаться без дозиметрических приборов. О чем и предупреждают визитеров хозяева зоны.

Что до окружающей обстановки, то она легко собьет с толку человека, как только первое КПП скроется за поворотом. Нет ничего непривычного в разбитой дороге, заброшенных фермах и заросших кустарником селениях. Такую картину легко наблюдать, съехав с основных дорог в любой из областей нашей страны.

Первое жилое поселение, которое попадается на пути гостей зоны, – Чернобыль легко спутать с любым провинциальным городком. До эвакуации здесь проживало около 15 тыс. человек. Теперь население города составляют работники выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС и других государственных объектов, связанных с ликвидацией последствий трагедии и нахождением для зоны новых функциональных задач. Для их проживания во время смены обустроили общежития в центре Чернобыля. Здесь же селят многочисленных работников обслуживающих предприятий, а также пожарных и полицейских.

Сторонний посетитель, увидев прохаживающихся людей, едущие куда-то машины, белье, которое сушится на балконах домов, слегка недоумевает: а в зоне ли он вообще находится? Единственное, что выдает Чернобыль – это отсутствие детей на улицах и привычных МАФов.

И лишь проехав город и КПП 10-километрового рубежа зоны отчуждения, понимаешь, что ты приближаешься к месту трагедии. По мере продвижения вперед на горизонте появляются недостроенные 5-й и 6-й реакторы ЧАЭС. О том, что на момент аварии их почти достроили, вам расскажет любой человек из Чернобыльской зоны. Как и о том, что всего планировалось возвести 12 таких объектов.

Вообще, атомщики относятся к Чернобыльской станции с чувством теплой ностальгии. В их глазах и речах то и дело проскакивает надежда на то, что когда-нибудь все вернется на круги своя. «Меня удивило, как работники вашей атомной станции гордятся своей работой. У нас после аварии люди, работавшие на Фукусиме, стыдились и скрывали свое место работы», - поделился неожиданным для себя открытием японский телекорреспондент.

В этом нет ничего удивительного, в Советском Союзе, а кое-где и после его развала, многие профессии возводились на пьедестал почета. Атомщики в добавок к надбавкам и льготам занимали особое положение в обществе. Теперь же вместо снабжения страны ценным ресурсом, персонал ЧАЭС занимается ликвидацией последствий аварии, и о них почти не вспоминают. В том числе и государство, которое регулярно пытается снять с рабочих льготы или доплаты. Так, 30-я годовщина аварии на ЧАЭС могла быть омрачена акциями протестов рабочих Чернобыльской зоны, которых бюджет 2016 года первоначально лишил 30-процентной надбавки к зарплате. Массовых митингов удалось избежать, поскольку правительство благоразумно откорректировало свое решение. Однако, впереди еще маячит отмена права на льготную пенсию, и не факт, что Кабинет министров будет столь же сговорчив после юбилея.

Главным же объектом зоны отчуждения по праву является новое безопасное укрытие, так называемый конфайнмент, который возводится французским консорциумом Novarka на деньги международных доноров. Созданная строителями гигантская стальная арка весом 30 тыс. тонн уже к концу текущего года будет передвинута на несколько сотен метров и накроет построенный 30 лет назад героическими усилиями ликвидаторов саркофаг над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Тем самым будет обеспечена его изоляция на следующие 100 лет.

Каждый день на стройке данного объекта трудятся сотни рабочих, а общая численность задействованных в проекте людей исчисляется тысячами. По сути – это самая масштабная стройка в стране со времен Евро-2012. Оказывается, вот такой неожиданный вид может иметь Чернобыльская зона.

Сумеречная зона

Есть у ставшей уже легендарной зоны отчуждения и другая сторона. Вокруг строек и работающих предприятий лежит территория, жизнь которой остановилась в 1986 году. Чтобы увидеть этот монумент прошлому, сюда стекается множество самых разнообразных людей. В первую очередь, конечно же, большинство интересует город-призрак Припять - идеальная гробница коммунистического прошлого нашей страны. К моменту эвакуации молодой город, построенный специально для работников атомной электростанции и других сопутствующих промышленных объектов, насчитывал 50 тыс. жителей, средний возраст которых не достигал и 30 лет. Спешно покинув свои дома, люди бросили все нажитое. И даже потом, через месяцы и годы, когда жителям зоны разрешили посетить свои брошенные дома, с собой разрешили забрать лишь самое ценное.

Город-призрак остался наедине с собой, сохранив всю атрибутику советской эпохи, от гербов и лозунгов на зданиях, до книжек и стенгазет в школах. Сегодня Припять разграблена мародерами. Выбитые двери, перевернутая и разбитая мебель, вырванные с корнем электрокабели и батареи – все это демонстрирует насколько легко можно было попасть и выйти из зоны раньше.

Но, несмотря на печальную участь города, который дважды за свою короткую историю пострадал от людей, Припять все равно не утратила своего магнетизма. Просто потому, что являет собой прекрасный пример соцреализма в архитектуре и планировке городского пространства. По ее истлевшим за 30 лет останкам до сих пор с удовольствием путешествуют как легальные туристы, так и нарушившие периметр любители экстрима.

Невзирая на возможность попасть в зону официальным путем, используя услуги одной из многочисленных фирм, находится множество энтузиастов, готовых окольными путями пробраться на эту территорию. Благо огромная зона отчуждения – общая площадь составляет 2600 квадратных км – легко позволяет проникнуть в нее, не получив никаких разрешений.

Особенно много нелегалов и гидов появилось после выхода знаменитой украинской компьютерной игры «Сталкер». Именно она сделала зону отчуждения культовой для огромного количества молодых людей, создав отдельное направление в поп-культуре. По мотивам приключений сталкеров, которые совершают вылазки в зону, пишут фантастику, снимают любительские фильмы и производят множество сопутствующей продукции. Некоторые ходоки сумели построить карьеру на пересказе своих приключений в зоне отчуждения, выпуская книги и репортажи, которые пользуются популярностью в Украине и за рубежом.

Кроме Припяти нелегальных туристов привлекает множество заброшенных военных объектов, оставшихся в зоне. Если в остальной Украине большинство из них либо недоступны, либо давно проданы на металлолом, то здесь, по понятным причинам, они сохранились. Речь идет о военных станциях, кладбищах техники и прочем. Самым известным из таких объектов является радиолокационная станция раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет «Дуга». Это сооружение представляет собой радар с двумя гигантскими решетчатыми антеннами, которые видно за многие километры. Когда-то в СССР построили три таких комплекса, но до наших дней «дожил» лишь тот, что находится в военном городке Чернобыль-2. Правда, как заявил глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, антенну уже успели продать на металлолом. «У меня есть 3-4 контракта, которые кто-то где-то подписал и теперь утверждает, что с ней (антенной радара - УНИАН) нужно что-то делать», - сказал Петрук, пообещав разобраться, как такое могло случиться.

Есть ли будущее после Чернобыля

Что же ожидает зону отчуждения ЧАЭС на сороковой и пятидесятый день рождения? Ответа на этот вопрос нет ни у кого. Власти точно знают лишь одно – люди здесь не будут жить еще много десятков лет.

«Проводить рекультивацию этой территории для проживания людей на данный момент экономически нецелесообразно», - сказал Петрук. Главной задачей остается решить проблему дальнейшего возможного загрязнения территории радиоактивными элементами. Для этого, в первую очередь, нужно закончить монтаж нового конфайнмента и удалить ядерное топливо, оставшееся на ЧАЭС.

Сдача нового укрытия запланирована на ноябрь 2017 года. Но даже когда разрушенный четвертый энергоблок окажется под аркой, Украине предстоит решить, что делать с ним далее. Ведь под толщей бетона до сих пор находится высокорадиоактивный сплав ядерного топлива, графита, свинца и песка.

Поэтому станцию под укрытием планируют разобрать, но как это осуществить на практике, пока никто точно сказать не может. Также в зоне остается отработанное топливо с первых трех реакторов ЧАЭС. И если с первого и второго энергоблоков его уже извлекли и отправили на хранение, то третий все еще не освобожден. Это топливо направят в специально построенное хранилище сухого типа. Оно, как и новый конфайнмент, рассчитано на 100 лет эксплуатации и тоже возведено за деньги доноров. Перевозка всего топлива из трех реакторов ЧАЭС по плану должна начаться в следующем году и займет 10 лет. А полностью завершить процесс выведения реакторов Чернобыльской станции из эксплуатации, согласно государственной программе, должны к 2064 году.

Создание на базе Чернобыльской зоны туристического объекта международного значения – еще одна широко обсуждаемая сегодня идея. Направление перспективное, но мало проработанное властями. В 2015 году зону отчуждения посетило 17 тыс. туристов. Даже если учесть, что часть из них попадают сюда нелегально, общее количество посетителей никак не отвечает тому уровню, который бы окупил поддержание основных объектов в надлежащем состоянии.

Покинутые строения ветшают и разрушаются без присмотра человека. Уже сейчас опасно заходить во многие здания Припяти, а рано или поздно бетонные коробки советских многоэтажек начнут рушиться. Нынешнее руководство оглашает робкие планы, что можно подремонтировать часть построек, а в остальные запретить вход. Активисты же выдвигают гораздо более смелые идеи. Например, перевезти сюда демонтированные памятники Ленину со всей страны, сделав музей коммунизма. Так или иначе, возможность обеспечить безопасное посещение загрязненной территории для большого туристического потока выглядит пока не совсем реалистично. Да и что станет с этим местом, если сюда вновь вернется человек? Уже сейчас центральная часть Припяти переполнена мусором, который оставляют посетители.

Еще одним направлением может стать научная деятельность. Многие отечественные эксперты считают, что в зоне созданы уникальные условия для изучения дикой природы. Эта территория, с одной стороны, пострадала от радиации, но с другой, возродилась к первобытному состоянию без человеческого вмешательства. В зону отчуждения вернулось множество видов животных, восстановились ареалы редких растений.

Раньше здесь активно исследовали влияние радиоактивного излучения на человека, флору и фауну. Однако на это у Украины уже давно не хватает денег, и подобная деятельность здесь находится примерно в таком же забвении, как и вся зона. «У государства на это денег нет. Если сюда придут научные институты, исследователи, частные инвестиции в научную деятельность – мы к этому открыты», - сказал Петрук журналистам.

Естественно, речь идет не об украинских научных учреждениях, финансирование которых оставляет желать лучшего. Потенциально партнером в научных исследованиях могла бы стать Япония, которая после аварии на Фукусиме проявляет большой интерес к изучению последствий подобных инцидентов. Но о такого рода планах никто пока, к сожалению, не сообщал.

Если же вы спросите работников Чернобыльской АЭС об их видении будущего этой огромной территории, то они поведают о больших возможностях промышленной эксплуатации. Многие из них, например, и сегодня считают, что власти зря остановили три работавших энергоблока станции. Их последовательно закрывали под давлением мирового сообщества в 96-м, 99-м и 2000-м годах. Хотя, по словам рабочих, они полностью соответствовали нормам безопасности и приносили пользу стране.

Сотрудников ЧАЭС можно понять, они хотят зарабатывать, а не висеть балластом на бюджете, получая деньги по госпрограммам. Поэтому атомщики надеются, что здесь обустроят хранилища для ядерных отходов с действующих украинских атомных станций, построят заводы для их переработки и утилизации. Вдобавок к этому, специалисты говорят о возможности строительства здесь электростанций, работающих на альтернативных источниках энергии. А самые смелые озвучивают идеи строительства новых ядерных объектов, напоминая, что к 86-му году ЧАЭС производила 10-15% всей электроэнергии страны.

Однако это уже, скорее, туманные мечты, а пока в зоне остается продолжать работу по ликвидации последствий аварии, поддерживать немногочисленные действующие еще объекты и надеяться, что власть в очередной попытке снизить расходы госбюджета не срежет льготы.

Самым реалистичным сценарием будущего зоны отчуждения остается превращение ее в место для хранения отработанного ядерного топлива украинских атомных станций. Это соответствует стремлению Украины обрести энергетическую независимость от России, и именно на эти цели потенциально можно привлечь средства стран-доноров. Ведь у Украины, которая воюет с поддерживаемыми путинской РФ боевиками на Донбассе и пытается нащупать путь к устойчивому экономическому развитию, вряд ли хватит собственных средств.

На сегодня только на строительство нового конфайнмента было потрачено около 2 млрд долл. «С ноября 2017 года, после введения этих объектов в эксплуатацию, Украина останется фактически наедине с Чернобыльской бедой», - сказал Петрук. Поэтому все усилия украинских властей, в первую очередь, будут направлены на поиски нового финансирования.

«Мы ищем механизмы, которые бы вызывали доверие международного сообщества, а оно готово нам помогать, но ожидает от нас прозрачных и открытых действий», - сказал Петрук.

А остальные идеи по развитию Чернобыльской зоны, в случае отсутствия их поддержки зарубежными партнерами, скорее всего, канут в Лету. Тем более, что времени на раздумья о возможных вариантах ее использования еще очень много, ведь период полураспада трансурановых элементов – главного загрязнителя зоны – составляет 24 тысячи лет.

Дмитрий Сидоренко (УНИАН)