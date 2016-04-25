В "Нафтогазе" подсчитали, сколько стоил бюджету дешевый газ для населения: почти $54 миллиарда за 10 лет

Украина с 2005 по 2015 год направила на субсидирование газа для населения 53,6 млрд долл., сообщил заместитель главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Сергей Коновец в ходе круглого стола.

"Суммарно около 54 млрд долл. за 10 лет», - сказал Коновец.

При этом, по его словам, население в 2005-2015 годах заплатило за газ 10,9 млрд долл., тогда как суммарная стоимость потребленного ресурса составила 64,5 млрд долл.

Также Коновец уточнил, что за 10 лет было выделено 20,2 млрд долл. денежных и 33,4 млрд неденежных субсидий.

В то же время он подчеркнул, что существующую систему субсидирования необходимо менять, поскольку она не стимулирует потребителей, получающих субсидию на оплату газа, к сокращению потребления этого энергоресурса.

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Как сообщал УНИАН, жителям Украины в 2015 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,4 млрд грн, что на 2 млрд грн, или в 6 раз, больше, чем в 2014 году.

В январе-марте 2016 года субсидии на ЖКУ составили 1,8 млрд грн, что более чем в 14 раз превышает размер субсидий в первом квартале 2015 года.

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства прогнозируют, что если в текущем году на субсидии выделено 35 млрд грн (5,5% бюджета страны), то в 2017 году на эти цели будет направлено 80 млрд грн, или 10% государственного бюджета Украины.

По мнению главы представительства ЕС в Украине Яна Томбинского, существующая в Украине система предоставления субсидий населению в счет компенсации растущих коммунальных тарифов должна быть со временем трансформирована в систему инвестирования в коммунальную сферу.