Работники украинских АЭС намерены 26 апреля выйти на акцию протеста под Минюст – "Энергоатом"

Работники всех действующих атомных станций Украины намерены завтра, 26 апреля, выйти под здание Министерства юстиции Украины в знак протеста против бездействия ведомства в решении вопроса безосновательного ареста счетов госкомпании "Энергоатом", говорится в сообщении компании.

"26 апреля 2016 года в 14:00 работники всех атомных электростанций Украины выйдут на акцию протеста под Министерство юстиции Украины (Киев, ул. Городецкого, 13). Атомщики вынуждены прибегнуть к такой крайней мере – протесту из-за бездействия Министерства юстиции Украины в решении вопроса безосновательного ареста счетов НАЭК "Энергоатом", – сообщает пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что из-за ареста счетов "Энергоатома" компания прекратила проведение всех платежей за ядерное топливо, ядерные материалы и вывоз отработанного ядерного топлива.

"Последствиями просрочки указанных платежей может стать задержка в поставках ядерного топлива на АЭС Украины, а следовательно, остановки энергоблоков АЭС. Под угрозой выплата заработной платы атомщикам и выполнение коллективного договора", – говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, неоднократные попытки Атомпрофсоюза решить проблему "мирным путем", к сожалению, не увенчались успехом. По инициативе профкома первичной профсоюзной организации НАЭК "Энергоатом" коллектив компании решил выйти на акцию протеста.

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Напомним, 18 апреля работники исполнительной дирекции по юридическим вопросам и сопровождению процедур закупок НАЭК "Энергоатом" передали министру юстиции Украины Павлу Петренко открытое письмо с требованием вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг взыскания с "Энергоатома" в пользу ЗАО "Совместное предприятие "Укрэлектроватт" сомнительной задолженности в размере 127,3 миллиона гривень. Соответствующее исполнительное производство открыто отделом принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины о принудительном исполнении приказа Хозяйственного суда Киева от 4 августа 2011 года.

В марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество "Энергоатома" на общую сумму 200 миллиардов гривень, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании.

В "Энергоатоме" отмечают, что отдельного внимания требует факт потери возможности на законодательном уровне предотвратить крайне негативные для государства последствия. Дело в том, что 2 марта 2016 года президент Украины Петр Порошенко ветировал Закон Украины №3097 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

"Это стало спусковым крючком для недобросовестных кредиторов, которые не без помощи судебной и правоохранительной систем заблокировали деятельность компании", - отмечают в "Энергоатоме".

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4 августа 2011 года решением Хозяйственного суда Киева с "Энергоатома" в пользу "Укрэлектроватт" было взыскано 127,3 миллиона гривень. Этот долг не подтвержден никакими первичными бухгалтерскими документами, а задолженность в размере 2,5 миллиона гривень, которая исчислялась в бухгалтерском учете "Энергоатома", в 2004 году была списана в связи с истечением сроков исковой давности. Увеличение суммы взыскания стало возможным в результате проведения судебной экспертизы единолично экспертом, заключение которого Министерство юстиции Украины в 2014 году поставило под сомнение. В 2014 году по поводу искусственного создания долговых обязательств по заявлению "Энергоатома" Управлением полиции в Шевченковском районе Киева было возбуждено уголовное производство.

Между тем сообщается, что против должностных лиц «Укрэлектроватта» расследуется еще одно уголовное производство, возбужденное следственным управлением финансовых расследований Межрегионального главного управления ГФС - Центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков по факту совершения уголовного правонарушения в связи с уменьшением базы налогообложения и неуплатой налогов.

"Несмотря на неопровержимые доказательства совершения преступлений и многочисленные обращения компании, расследование обоих производств неправомерно задерживается", - подчеркивают в "Энергоатоме".

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.