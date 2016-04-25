Fitch предупредил о рисках для "Нафтогаза" в связи с судебным спором против "Газпрома"

Газовый спор, инициированный государственным холдингом «Нафтогаз Украины» против российского газового монополиста компании «Газпром» в Арбитражном суде Стокгольма (Швеция) относительно ценовых условий и условий поставки российского газа в Украину по контракту, подписанному в 2009 году, может оказать значительное влияние на работу «Нафтогаза» и несет определенные риски для украинской компании. Об этом говорится в сообщении Международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Отношения «Нафтогаза» с «Газпромом» во многом отражают политическое напряжение, существующее между Украиной и Россией. Однако для «Нафтогаза» это еще и фактор, влияющий на качество кредитования компании. Между двумя энергохолдингами существует слишком много взаимных претензий, которые непонятно как будут разрешены», - отметили в Fitch.

В агентстве напомнили, что «Нафтогаз» считает контракт несправедливым и спорным и пытается возместить потери, понесенные в 2010-2015 годах, когда Украина выполняла условия этого контракта, а «Газпром» настаивал на четком соблюдении принципа «бери или плати».

«Кроме того, спор ведется и по транзитному контракту. И тут «Нафтогаз» также надеется восстановить объемы прокачки, которые были существенно сокращены по сравнению с теми, что указывались в контракте 2009 года. Также «Нафтогаз» намерен внедрить новую формулу расчета платы за транзит – на основе регуляторных правил ЕС, - говорится в сообщении Fitch. - Вместе с тем, рассмотрение спора может занять много времени, а его исход непредсказуем. При этом для «Нафтогаза» сохраняются правовые риски, риски прерывания транзита, поставок топлива и другие риски».

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Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» с весны 2014 года судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа. Также «Нафтогаз» намерен судиться с Россией по поводу потери своих активов в Крыму в результате аннексии полуострова.

«Газпром» уже увеличил исковые требования к «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже до 31,759 млрд долл. с 29,2 млрд долл. В свою очередь, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев оценивает общую сумму претензий его компании к российскому «Газпрому» в 30 млрд долл. При этом в «Нафтогазе» отмечают, что компания продолжит повышать исковые требования в Стокгольмском арбитраже к «Газпрому» до окончания судебного процесса.