Саудовская Аравия приступает к сокращению зависимости от нефтяных доходов

План получил название Saudi Vision 2030, передает Би-би-си. Он представляет собой программу действий на ближайшие годы, которые помогут диверсифицировать экономику страну.

Программа предполагает создание суверенного фонда на сумму $2 трлн, сообщил заместитель наследного принца страны Мухаммад ибн Салман.

Также план предусматривает проведение приватизации, сокращение субсидий и продажу 5% государственной нефтяной компании Aramco, выручка от которой и пойдет на создание фонда.

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Как рассказал Мухаммад ибн Салман в интервью телеканалу "Аль-Арабия", создание суверенного фонда призвано превратить крупнейшего экспортера нефти в глобальную инвестиционную державу.

По словам Салмана, к 2020 году экономика Саудовской Аравии вообще не будет зависеть от нефти. Сейчас страна получает порядка 80% своих доходов от продажи ресурса.

Саудовская Аравия, как и другие страны-производители нефти, серьезно пострадала от падения цен.

10 апреля власти Египта и Саудовской Аравии подписали соглашение о создании совместного инвестиционного фонда в размере 60 млрд риалов ($16 млрд).

Каир и Эр-Рияд договорились развивать проекты общей стоимостью $3,3 млрд в индустриальной зоне Синая около Суэцкого канала. Кроме того, была достигнута договоренность о строительстве электростанции стоимостью $2,2 млрд.

Страны-экспортеры нефти пытаются побороть кризис и с помощью ограничения предложения нефти на рынке. Последняя попытка была предпринята на саммите нефтепроизводителей в Дохе. Однако страны так и не смогли договориться об ограничении объемов производства.