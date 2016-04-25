На должность главы "Укрэнерго" отобрали пять претендентов, среды которых два иностранца

Номинационный комитет определил 5 финалистов конкурса на должность главы государственной компании “Укрэнерго”, среди которых три украинца и два иностранца, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, заседания конкурсной комиссии проходили 6-7 апреля и 21-22 апреля.

При этом финалисты конкурса пройдут собеседования и представят свое видение развития госкомпании членам номинационного комитета.

Как сообщал УНИАН, экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус 11 апреля заявил, что суд заблокировал конкурс по отбору руководителя энергогенерирующей компании "Центрэнерго", 78,3% которой принадлежат государству, по иску владельца 100 акций.

Минэкономразвития рассчитывало в течение двух недель завершить процесс назначения на должности руководителей шести крупнейших государственных компаний: «Центрэнерго», «Укрэнерго», «Укрпочта», «Укрспирт», «Укрзализныця» и «Электротяжмаш».

Кабинет министров Украины 20 апреля назначил экс-сотрудника американского офиса аудиторской компании KPMG Игоря Смилянского и экс-руководителя Польских железных дорог Войцеха Бальчуна, ранее рекомендованных к назначению номинационным комитетом, главами государственных компаний “Укрпочта” и “Укрзализныця” соответственно.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины. В 2015 году «Укрэнерго» получило 820,4 млн грн чистой прибыли, тогда как по итогам 2014 года компания получила убыток в размере 1,2 млрд грн.