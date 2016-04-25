Оккупированные территории Донбасса задолжали за электроэнергию 21 миллиард гривень

Задолженность всех потребителей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей перед госпредприятием «Энергорынок» составляет около 21 млрд грн.

Об этом сообщила заместитель директора департамента экономики и финансов Министерства энергетики и угольной промышленности София Угрюмова на круглом столе в Киеве.

«Большая часть задолженности из общего уровня долгов на рынке электроэнергии, который достиг 27 млрд грн, была сформирована потребителями на не подконтрольных Украине территориях. Угольные предприятия, водоканалы не платили за поставленную электроэнергию. По данным «Энергорынка», задолженность всех потребителей с оккупированных территорий составляет около 21 млрд грн», - сказала Угрюмова.

Глава департамента по регуляторной политике компании «ДТЭК Энерго» Ирина Протопова, отметила, что с 1 августа 2014 года по 1 мая 2015 года компании поставляли электроэнергию и другие энергоносители на оккупированные территории. При этом оплаты они не получали, так как банки на этих территориях перестали работать после соответствующего запрета НБУ.

«На сегодня мы поставляем на эти территории электроэнергию только по сальдо перетокам, которые осуществляются в обоих направлениях. Учитывая, что Луганская область является энергодефицитной, получается, что с территории Украины поступает больше электроэнергии, чем в обратном направлении. Проще говоря, они нам должны больше», - сказала Протопова.

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Как сообщал УНИАН, летом 2014 года Россия инициировала и поддержала сепаратистские настроения среди местного населения на территориях Донецкой и Луганских областей. После этого она спровоцировала военный конфликт, поддержав сепаратистов, как военными кадрами, так и поставками вооружения. В результате Украина временно потеряла контроль над частью этих регионов.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Энергорынок» выполняет роль оптового поставщика электрической энергии и распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.