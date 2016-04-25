Иран может начать поставки нефти и газа в Украину - посол

Об этом заявил посол Ирана в Украине Мохаммад Бехешти-Монфаред на пресс-конференции в Киеве.

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"Я думаю, существуют перспективы (поставки иранского газа и нефти в Украину - УНИАН). Лучшая инфраструктура для этого - существующие нефте- и газопроводы Иран - Турция - Европа", - сказал он.

По словам посла, Иран также планирует принимать участие в модернизации нефтеперерабатывающих заводов на территории Украины, в том числе - для расширения возможностей хранения нефтепродуктов.

Как сообщал УНИАН, в марте Украина и Иран договорились о сотрудничестве в энергетической сфере.

Стороны договорились о начале работы над проектами участия украинских предприятий в модернизации иранской энергетической инфраструктуры и тепло- и гидрогенерации. В частности, речь идет о строительство и модернизацию электросетей 400 кВ. Также обсуждалось участие украинских специалистов в обслуживании, модернизации и проектах безопасности Бушерской АЭС.

Иранская сторона выразила готовность к участию в модернизации украинской газотранспортной системы, организации поставок нефти в Одессу и газа с Южного Парса (район Ирана) через Турцию и Украину в Европу.