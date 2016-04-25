НАБУ направило в суд обвинительный акт против Пасишника по делу о давлении на Абромавичуса

Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в суд обвинительный акт в отношении исполнительного директора, и.о. заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Пасишника.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

«Антикоррупционным прокурором утвержден обвинительный акт по уголовному производству по факту незаконного влияния исполнительного директора, и.о. заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Пасишника на члена Кабинета министров Украины – бывшего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса с целью помешать исполнению им служебных обязанностей и добиться принятия незаконного решения (ч.1 ст.344 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что сторона защиты Пасишника завершила ознакомление с материалами досудебного расследования, и поэтому обвинительный акт направлен в суд.

О завершении досудебного расследования Пасишник был уведомлен 28 марта и предоставлен доступ к его материалам.

В НАБУ напомнили, что 24 февраля детективы бюро зарегистрировали уголовное производство по ч.1 ст.344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля) по факту совершения 25 января – 1 февраля незаконного воздействия Пасишником на Абромавичуса с целью занятия должности заместителя министра.

9 марта Пасишник был уведомлен о подозрении.

Вместе с тем, расследование по уголовному производству, зарегистрированному по заявлению Абромавичуса по ч.2 ст.364 УК Украины, по поводу оказания на него давления со стороны ряда народных депутатов Украины, продолжается.